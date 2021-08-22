 تقييم نهائي لمشروع رفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس بسفاجا - بوابة الشروق
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تقييم نهائي لمشروع رفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس بسفاجا

كمال رشاد
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 7:44 م

شهدت مدينة سفاجا، اليوم الأحد، التقييم النهائي لمشروع رفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس، بحضور موجه عام التربية الرياضية خالد عبد اللطيف، ومحمود عامر أحمد مدير إدارة سفاجا التعليمية، ولجنة وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار توجيه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي؛ لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس، حيث أجريت اختبارات اللياقة البدنية لطلاب محافظة البحر الأحمر؛ لانتقاء العناصر المتميزة من طلاب المحافظة.

وأشرف على المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية، الدكتورة إيمان محمد حسن مدير الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

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