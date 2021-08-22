سولسكاير يطمئن جماهير مانشستر يونايتد على حالة راشفورد

قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن المهاجم ماركوس راشفورد عاد للمركز التدريبي للنادي لمواصلة عملية التعافي بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكتف.

وفي الأسبوع الماضي قال راشفورد (23 عاما)، إنه خضع لجراحة لعلاج إصابة في الكتف تكللت بالنجاح. وكان راشفورد أصيب في الكتف في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

وتسببت الإصابة في تقليص دوره مع منتخب إنجلترا خلال بطولة أوروبا 2020، حيث خسرت في النهائي أمام إيطاليا.

وقال سولسكاير عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت، قبل المواجهة مع ساوثهامبتون في الدوري الممتاز بملعب الأخير في وقت لاحق من اليوم الأحد "بدا سعيدا للغاية بنتائج الجراحة.. يعمل في قاعة التمارين الرياضية ونراه في كل يوم".

وأضاف المدرب النرويجي "بالطبع الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة أمر صعب، لكنها أيضا فرصة للتفكير والعودة للذات. وهذا ما نأمل أن يحققه ماركوس".

ولم يحدد سولسكاير موعدا لعودة راشفورد إلى صفوف التشكيلة، لكن وسائل إعلام بريطانية، توقعت أن يستمر غيابه مدة تصل إلى 12 أسبوعا.