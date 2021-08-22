بايرن ميونخ يقتنص فوزا صعبا من كولن بالدوري الألماني

اقتنص بايرن ميونخ انتصاره الأول في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه كولون اليوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل هوفنهايم 2 / 2 مع ضيفه يونيون برلين.

وارتفع رصيد بايرن، المنتشي بتتويجه بطلا لكأس السوبر الألماني عقب فوزه 3 / 1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي، إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد كولون، الذي تغلب 3 / 1 على هيرتا برلين في المرحلة الأولى، عند ثلاث نقاط.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، بادر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 50، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وسبق لليفاندوفسكي تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال تعادله 1 / 1 مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ببوندسليجا، قبل أن يحرز هدفين في لقاء السوبر ضد فريقه السابق دورتموند.

وأضاف سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 59، لكن كولون استغل التراجع النسبي في أداء أصحاب الأرض، ليحرز هدفين حملا توقيع أنطوني موديست، ومارك أوث في الدقيقتين 60 و62 على الترتيب، ليتعادل الفريقان 2 / 2. ولم يهنأ كولون بتعادله طويلا، بعدما أعاد نابري التقدم لبايرن مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق البافاري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.