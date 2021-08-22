محافظ القاهرة يثمن جهود الأحياء في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين

ثمن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود أحياء العاصمة في التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والدفع بفرق العمل لإزالة أسبابها، سواء المتعلقة برفع تراكمات القمامة أو إشغالات الباعة الجائلين، وإزالة مخالفات البناء ومراجعة منظومة الإنارة.

وأضاف عبد العال أن الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، تلقت صباح اليوم، شكوى من قاطني شارع ذهني بحي الوايلي، حيث إنهم متضررين من وجود عدة سيارات قديمة ومتهالكة، ووجه بسرعة التواصل مع حي الوايلي، وتم الدفع بفرق العمل وتم إزالة أسباب الشكوى.

وأشار إلى تلقي شكوى أخرى من قاطني شارع الدكتور عبد الوهاب، بحي الساحل، لتراكم القمامة وسوء حالة النظافة، موضحا التواصل مع حي الساحل وهيئة النظافة، والدفع بفرق العمل وتم إزالة أسباب الشكاوى.

وناشد المواطنين بالعاصمة، إرسال الشكاوى للصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدا فتح أبواب ديوان عابدين أمام الجميع؛ لسماع وحل مشاكلهم بالعاصمة.