أسقف سيناء الجنوبية يترأس ختام قداس نهضة السيدة العذراء

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اختتمت كنائس جنوب سيناء، اليوم الأحد، صلوات قداس نهضة السيدة العذراء، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس، وإجراءات أمنية مشددة.

وكثفت قوات الأمن، من تواجدها في محيط الكنائس، وغلق الطرق المؤدية إلى إليها، ووضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقات، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات.

وترأس الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي، ختام صلوات قداس نهضة السيدة العذراء، بكنيسة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة الهضبة في مدينة شرم الشيخ، وألقى عظة بعنوان الولاء للكنيسة.

ووزع جوائز حفظ رسالة المعلم يوحنا الأولى والثانية والثالثة، على الشباب والأطفال المشاركين في المسابقة.