افتتح المحاسب محمود عبد الوهاب، رئيس منطقة شمال الصعيد، يرافقه أعضاء فريق قطاع دعم وتطوير الفروع، تسعة فروع للبنك الزراعي بمحافظة أسيوط، وهي (أمشول- أم القصور- الحواتكة- بني حسين- دوينة - الزرابي- عرب مطير- بني مر- رفاعة الطهطاوي).

جاء ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة البنك لتطوير فروعه، حيث تم توفير ماكينات الصرف الآلي، تحت رعاية الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تسهيلا على المواطنين، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى

ويجرى تشغيل الفروع بنظام أحدث الأساليب المصرفية، إضافة إلى توفير نظام الحوالات وقروض المعاشات والسيارات والمرتبات وقرض باب رزق وقروض مشروعات الرى الحديث.

وأكد المستشار عبد العزيز الخولي، رئيس قطاع تطوير الفروع، أنه بالإضافة إلى تطوير شكل الفرع والمنظمة التكنولوجية الحديثة، يتم إعادة هيكلة الفروع، والعمل بأحدث الإجراءات والتقسيمات؛ لتقديم افضل خدمة للعميل لتنمية الريف المصري، وجذب عملاء جدد، موضحًا أن البنك خلال الفترة الأخيرة قدم قروضًا لأكثر من ٣٥٠ ألف شاب.