نيدفيد: رونالدو سيبقى في يوفنتوس بنسبة 100 %

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قال التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري سيبقى بنسبة 100 % رفقة السيدة العجوز.

وقال نيدفيد لصحيفة "dazn" السويسرية، إن رونالدو سيبقى بنسبة 100 % في يوفنتوس باتفاق الطرفين.

وكان فابريزيو رومانو مراسل سكاي سبورتس الإيطالية، قد قال إن رونالدو طلب البقاء على مقاعد بدلاء فريقه ضد أودينيزي بناء على طلبه لأنه يأمل في إيجاد حل في السوق في الأيام المقبلة.

ويلعب في التوقيت الحالي فريق يوفنتوس ضد أودينيزي في الجولة الأولى من الكالتشيو، وبدأ البيانكونيري اللقاء من دون رونالدو.