الزمالك: استبعاد جنش قرار تربوي لأننا لا نداري الأخطاء والمبادئ لا تتجزأ

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كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، السبب وراء قرار باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق باستبعاد محمود عبد الرحيم جنش من صفوف الفريق لنهاية الموسم.

وغادر جنش معسكر الزمالك قبل ساعات من مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، ليقرر الجهاز الفني استبعاده وضم محمد عواد كاحتياطي بدلا منه.

وتشير التقارير الصادرة من داخل أروقة نادي الزمالك، أن قائد الفريق شيكابالا يتوسط جلسة الصلح للعفو عن جنش.

وقال لبيب خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد :" جنش انفعل بطريقة مثيرة زائد عن الحد، بعدما علم عدم مشاركته أمام سيراميكا، ولهذا قرر كارتيرون استبعاده وضم عواد".

وأضاف:" كل فريق يريد الفوز لابد أن يتوافر فيه الالتزام، والثواب والعقاب".

وتابع:" لا نداري الأخطاء، والمبادئ لا تتجزأ بل أن الانتصارات تكون بنزاهة وشرف وأداء كما تعلمت".

وأتم :" تناقشنا وقررنا معاقبة اللاعب، لكن العقاب ليس للإعلان في الإعلام، والجميع سيعرف كل شيء في الوقت المناسب".