محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتفقد مراحل التطوير ومراقبة خط سير العمل، وتذليل أي عقبات تحول دون إتمام التنفيذ.

ويأتي ذلك لتحقيق الهدف المنشود من هذه المبادرة في تحقيق سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجاً في الريف المصري.

وأشار إلى أن العمل يسير وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من تطوير المشروعات في الوقت المحدد لها.

وكان المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، أجرى جولة تفقدية بمركز ومدينة أسيوط لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقد مبني الوحده البيطرية بنجع عبدالرسول من الداخل والخارج.

كما تفقد أعمال النظافة بقرية إسكندرية التحرير بمركز ومدينة أسيوط.

ولفت إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، مؤكدا اهتمامه ومتابعته المستمرة وتقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من هذه المشروعات وتطوير الريف المصري ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق المحافظ خلال الجولة كرم عبدالحفيظ نائب مركز ومدينة أسيوط، والدكتور ممدوح بداري مدير عام الطب البيطري، والدكتور صلاح علي قطب مدير التخطيط والمتابعة بمديرية الطب البيطري، ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولي المتابعة بالمركز والوحدات المحلية.