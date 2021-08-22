 ديزني تجمع 125 مليون دولار عائدات إلكترونية من فيلم الأرملة السوداء - بوابة الشروق
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ديزني تجمع 125 مليون دولار عائدات إلكترونية من فيلم الأرملة السوداء

ديزني
ديزني
(د ب أ)
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:57 م
قالت شركة "والت ديزني" إنها جمعت 125 مليون دولار عائدات إلكترونية من فيلم "الأرملة السوداء" وأضافت أن الفيلم الذي تسبب في رفع النجمة "سكارلت جوهانسون" قضية ضد الشركة حقق عائدات فاقت أفلام "مارفل" الأخرى.

وتم الكشف عن الأرقام الجديدة في وثائق محكمة يوم الجمعة طلبت فيها شركة "ديزني" إرسال قضية جوهانسون للتحكيم في نيويورك بدلا من النظر فيها في محاكمة مدنية في لوس أنجليس، كما تطلب الممثلة.

ورفعت جوهانسون قضية ضد ديزني قائلة إنها تعرضت للخداع لأن الشركة طرحت الفيلم للعرض على الإنترنت في نفس وقت عرضه في دور السينما. وقالت جوهانسون إن أجرها كان يعتمد بدرجة كبيرة على المكافآت التي ستحصل عليها من مبيعات التذاكر وطرح الفيلم للعرض على الإنترنت أثر سلبا على عائدات مبيعات التذكر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وردت ديزني قائلة إن الممثلة حصلت بالفعل على 20 مليون دولار مقابل عملها في الفيلم. وفي وثائق المحكمة يوم الجمعة، قالت الشركة إنها عرضت ضم العائدات الإلكترونية للفيلم إلى حسابات تقدير مكافآتها، على الرغم من أنها ليست مضطرة للقيام بذلك.

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