مؤسسة كلمات توزع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل للأطفال المكفوفين

أعلنت "مؤسسة كلمات" عن توزيع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل وحروف كبيرة على الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في دولة الإمارات بهدف الاستمتاع و الاستفادة من أوقاتهم خلال العطلة الصيفية وتحفيزهم على حب القراءة والتعلّم.



تأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الصيفية لمبادرة "أرى" التي أطلقتها المؤسسة في 2017 وتستهدف خلالها الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5-12 عامًا لتيسير وصولهم إلى مصادر العلم والمعرفة، وإثراء تجربتهم التعليمية.



ونفذت مؤسسة كلمات حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، الحملة بالتعاون مع كل من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً ومقرها الشارقة المعنية بتسهيل دمج المعاقين بصرياً في المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها أبوظبي والتي تضم تحت مظلتها جميع الهيئات الإنسانيّة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والمؤسسات المعنية بأصحاب الهمم في أبوظبي.



وقالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات: تماشياً مع توجيهات بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات نلتزم بتيسير مصادر التعلم لكل طفل تعزيزاً لرسالتنا الرامية إلى إثراء حياة الأطفال بالعلم والمعرفة والتجارب الثقافية المتنوعة ويعتبر تقديم 500 كتاب للأطفال المعاقين بصرياً ضمن حملة "أرى صيفي أجمل" خطوة مهمة نحو دعم قدرات هؤلاء الأطفال وتلبية احتياجاتهم التعليمية الخاصة في إطار هدف أوسع يتمثل بإتاحة فرص التعلم أمام الجميع.



وبدوره قال عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً: يعتبر الوصول إلى الكتب وفرص التعلم أمراً حيوياً للأطفال المحرومين من تجربة التعلم المشترك وقد أسهم تبرع مؤسسة كلمات بالكتب الميسرة في دعم جهودنا لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة في الدولة تقدم لشريحة أوسع من الأطفال تجربة معرفية غنية وتركز على تنمية شغفهم بالقراءة.



وقالت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ساهمت إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع مؤسسة كلمات في توزيع وإيصال الكتب الميسرة باللغة العربية إلى منتسبينها في المؤسسة من ذوي التحديات البصرية حيث يهدف هذا التعاون إلى تشجيع ذوي الإعاقة البصرية على قراءة الكتب الميسرة مما يساهم في إثرائهم بالمعرفة والثقافة بالاضافة إلى تعزيز وتطوير مهارة القراءة لديهم ونتقدم بالشكر لمؤسسة كلمات على هذه المبادرة الطيبة والتي سيكون لها أثر بارز في رفع الحصيلة المعرفية والثقافية للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز مهارات القراءة والكتابة لديهم.



يشار إلى ان مؤسسة كلمات أطلقت مبادرة "أرى" بهدف تعزيز الوعي بقضايا الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وإثراء تجاربهم التعليمية وتشجيعهم على المشاركة في مختلف البرامج الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات كما عملت المؤسسة على دعم جهود إصدار كتب ميسرة باللغة العربية وتوعية الناشرين وتعريفهم بالتقنيات المستخدمة في هذا المجال.



وفي إطار هذه المبادرة قدمت مؤسسة كلمات مئات الكتب الميسرة بتنسيقات مختلفة ومنها الكتب الصوتية والمطبوعة بطريقة برايل وبحروف كبيرة لجميع المكتبات العامة في دولة الإمارات وتعمل على ضمان إيصال هذا النوع من موارد المعرفة ومصادر التعلم الحيوية إلى مختلف مراكز القراءة والمكتبات الجديدة في أنحاء الدولة كما تم توزيع 6000 كتاب ميسّر على الأطفال المكفوفين والمعاقين بصرياً في الأردن والكويت ومصر وفلسطين والبحرين.