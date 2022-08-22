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النائب هشام الجاهل: طالبت بحظر أسامي شنكورة وحنكورة من المجتمع
الإفتاء: صلاة الصغار من غير وضوء ولا حجاب للإناث للتدريب
الإسكان: كل شرائح المجتمع يمكنها العيش في مدينة العلمين الجديدة
حجازي: لقاء الأخوة في مدينة العلمين الجديدة يؤكد اللحمة العربية
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وزير الخزانة الأمريكي السابق يطالب بسياسات نقدية مؤلمة للسيطرة على التضخم
فاوتشي الذي قاد الجهود الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا يعلن تقاعده
وزير بولندي يصعد الأزمة مع الاتحاد الأوروبي ويتهمه بالسرقة
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فاروق جعفر: فيريرا كلمة السر.. وزيزو الأفضل في مصر
4 أزمات ترسم ملحمة الزمالك في رحلة التتويج بالدوري الـ 14
الزمالك بعد التتويج بالدوري: سهمنا يصطاد كل ما هو مستحيل
رأي
فن
المايسترو مجدي بغدادي يحيي الجمهور: دائما مهرجان القلعة منور بحضوركم
أحمد جمال يشعل محكي القلعة بـ«اضحكي».. والجمهور: يمين شمال بنحبك يا جمال
أحمد جمال يترك المسرح ويلتقط صور تذكارية مع فتيات من ذوي القدرات الخاصة
سميرة عبد العزيز تكشف عن وصية زوجها محفوظ عبد الرحمن لها
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مدير البنك الدولي: استثمار دولار في مياه الشرب يدر عائد 3 أضعاف
البنك الدولي: الحلول المستمدة من الطبيعة تخفف 37٪ من آثار تغير المناخ
البنك الدولي: 350 مليار دولار تكلفة تحول الأنظمة الغذائية سنويا خلال 10 سنوات
حوادث وقضايا
السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء في الحوامدية
انتشال 7 جثث من مكب قمامة في مدينة ترهونة الليبية
إحالة أوراق المتهم بقتل عمه بسبب خلافات الميراث بالشرقية إلى المفتي
حبس تاج