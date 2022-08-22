الخارجية السودانية تدعو الدول الصديقة للمساعدة العاجلة في مواجهة آثار السيول

أكد وكيل وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله الحاج على، أن مجلس الوزراء قد أعلن عن حالة الإستنفار والطوارئ فى ستٍ من ولايات البلاد إستجابة للظروف الخاصة التي تعرضت لها المناطق المتأثرة جراء السيول التي ضربت البلاد والتي في حاجة لمساعدات عاجلة لإيواء المتضررين مثل الخيام والأدوية والأمصال.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية بالسودان اليوم خلال ثلاثة لقاءات منفصلة مع سفراء المجموعة الآسيوية والمجموعة الأفريقية وممثلي المنظمات الدولية والحكومية، أن موجة السيول التي تعرضت لها دولة السودان تسببت في فقدان العديد من الأنفس، وحدوث خسائر كلية وجزئية في المساكن والمرافق العامة ، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الصحية فى كثير من المناطق التي تأثرت بها.

كما قدم وكيل وزارة الخارجية بالسودان عرضاً مفصلاً عن موقف الأضرار والخسائر جراء الأمطار والسيول في عدد من ولايات السودان.

ومن جهتهم، أعرب السفراء وممثلي المنظمات عن تعاطفهم وتضامنهم مع السودان والمتأثرين بهذه السيول، مؤكدين على تواصلهم الفوري مع الجهات المختصة وذات الصلة ببلدانهم ورئاسات منظماتهم لتقديم مزيد من المساعدات .