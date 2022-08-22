 تمديد القيود على رحلات الطيران ببعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس - بوابة الشروق
الإثنين 22 أغسطس 2022 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

تمديد القيود على رحلات الطيران ببعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس

أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 9:49 ص
قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأفاد بيان لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا حتى 29 أغسطس، موضحا أن المطارات المشمولة بالحظر والقيود هي مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.

يُذكر أن هذه القيود فُرضت على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا في 24 فبراير الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك