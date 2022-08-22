بريتش ايروايز تعتزم إلغاء نحو 10 آلاف رحلة من وإلى مطار هيثرو خلال الشتاء

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" اليوم الاثنين إنها تعتزم إلغاء نحو 10 آلاف رحلة مسافات قصيرة من وإلى مطار هيثرو بلندن بين شهري أكتوبر ومارس.

وقالت الشركة إن بعض رحلات المسافات الطويلة ستتأثر أيضا، موضحة أن هذه الخطوة تستهدف تقليص عمليات الإلغاء والتأخير خلال أشهر الشتاء.

وأضافت الشركة اليوم الاثنين إنه حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، سيتم إلغاء العشرات من رحلات الذهاب والعودة بشكل يومي- بعدد إجمالي يبلغ 629 رحلة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن معظم حالات الإلغاء بشكل مسبق، ومن المتوقع أن يتمكن المسافرون من التحول إلى وسائل سفر أخرى.

يذكر أن مطار هيثرو وهو الأكبر في بريطانيا، فرض حدا أقصى لعدد المسافرين يوميا يبلغ 100 ألف راكب، بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين.

وقد ألغت بريتش ايروايز بالفعل نحو 30 ألف رحلة خلال فصل الصيف.