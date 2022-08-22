مسؤولة بالبنك الدولي: متفائلة بتمكين المرأة في مصر والإمارات

قالت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إن علامات في مجال تمكين المرأة، تبعث على التفاؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فخلال زيارة للإمارات ومصر في الآونة الأخيرة، "تأثرتُ كثيراً في لقائي بقيادات نسائية - مهندسة معمارية تعمل في المباني الخضراء، وسيدة أعمال تقود جهود التحول الرقمي، ورائدة في بناء المجتمع تساند رواد الأعمال".

وأضافت في مقال على نشرته الأسبوعية الأخيرة، جاءت الحرب في أوكرانيا في أسوأ الظروف مع تداعي الآفاق الاقتصادية العالمية، إذ تسعى أغلب بلدان العالم جاهدة للتعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19). ومن بين الآثار الفورية لهذه الحرب ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية، الأمر الذي يثير القلق بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة. فقد قفزت أسعار القمح نحو 30% مما يضر بشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعيش في بلدان تعتمد على الواردات من أوكرانيا أو روسيا.

وتابعت أنه لا يقتصر الضرر على هذا الجانب فحسب، فالأسعار المرتفعة للسلع الأولية لها تداعيات أوسع نطاقاً. ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم تحديات الديون وغيرها من تحديات المالية العامة في كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لاسيما تلك التي تعتمد على الواردات. وقد تزداد الضغوط على أنظمة دعم الغذاء والطاقة، وتدابير الحماية التجارية، وضوابط الأسعار، الأمر الذي يزيد الأعباء على المالية العامة. وفي هذا الوقت الذي تَقلَّص فيه الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة بشكل كبير بسبب الجائحة، قد تُضطر كثيرٌ من البلدان إلى خفض الإنفاق في مجالات ذات أولوية من بينها البرامج التي تساند تمكين الفتيات والنساء.

وقالت: "لا يمكننا تحمُّل تبعات السماح بحدوث ذلك. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نعمل بشكل جماعي لتفادي السياسات السلبية وغير المجدية وإبقاء أسواق التجارة مفتوحة ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً. وإلى جانب العمل لتلبية الاحتياجات العاجلة، يجب علينا أيضاً مواصلة السعي لحماية المحركات الأساسية للنمو وتمكين البلدان من المضي قدماً على طريق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع. ويُعد تعزيز المساواة بين الجنسين جزءاً أساسياً من هذا النهج".