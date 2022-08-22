جهاز حدائق أكتوبر: رفع كفاءة طريق زويل قبل بداية العام الدراسي بتكلفة 60 مليون جنيه

أكد المهندس محمد عرابي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر للطرق والتشجير، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة طريق زويل في سبتمبر المقبل، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال عرابي، في تصريحات صحفية، إن طريق زويل يتم تطويره ورفع كفاءته بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، لافتا إلى أن الطريق بدأت أعمال تطويره بعد الانتهاء من البنية التحتية، حتى لا يتم تكسيره مرة أخرى.

وأشار إلى أن التطوير يشمل رفع الأسفلت القديم وترميمه بطبقات السن القديم وطبقة سطحية، وإنشاء رابطة أسفلتية بعد إنشاء بلاعات صرف أمطار بجانب عمل بلدورات وأرصقة وتجهيزه بالزراعة والتشجير على جانبي الطريق.

ولفت عرابي إلى أن الطريق طوله يصل إلى 6 كيلو مترات، بـ4 حارات في الاتجاهين، بينهم 2 سريع، و2 بطيء بعرض 60 مترا.

وأضاف عرابي أن الطريق يمثل واجهة سياحية للمدينة، ويخدم العديد من الكمباوندات، ومناطق الإسكان الاجتماعي، بينها القطع المميزة، و266 ، و247، والطريق الأوسطي، والمنطقة الثالثة، ومناطق خلف مدينة الفردوس، متابعا أيضًا أن الطريق يمر من خلاله أغلب وسائل المواصلات التي تدخل المدينة.

وأشار عرابي إلى أن الجهاز سيمنع أي مظهر من مظاهر العشوائية أو المخالفات بعد تطويره عبر الحملات الرقابية المكثفة التي يقودها الجهاز باستمرار لمنع الإشغالات أو انتشار الباعة الجائلين.