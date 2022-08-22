الفاو: 12 مليون سوري يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

يواجه 12 مليون سوري مستوياتٍ عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بعد مرور 11 عامًا، على الأزمة المستمرة، والتي أحدثت اختلالاتٍ في كل جوانب الحياة، بما في ذلك الزراعة، خاصة وأنها تشكل مصدرًا أساسيًا للأغذية وسبل العيش، وفق المهندس الزراعي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، جهاد المقداد.

وتشكل معالجة عواقب الأزمة جزءًا كبيرًا من العمل الذي يقوم به جهاد وزملاؤه في المنظمة في سوريا.

ويقول "كانت هناك حاجة كبيرة لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ممّن فقدوا أصولهم وخسروا مصدر دخلهم. كانوا يعملون في الزراعة ولكن لم يعد لديهم الآن مياه لريّ محاصيلهم، ولم تعد تتوفّر لديهم المدخلات لزراعة محاصيلهم، وبالتالي فهم بحاجة إلى الكثير من الدعم".

ويشمل عمله اليومي تقديم المشورة للمزارعين بشأن زراعة المحاصيل، وتدريبهم على تقنيات الزراعة، ونشر أفضل الممارسات في إدارة التربة وإقامة وحدات لتجهيز الأغذية.

كما أن دعم أصحاب الحيازات الصغيرة المحليين عبر تزويدهم بأنواع مختلفة من الحزم لإنتاج المحاصيل وتربية الماشية يشكل أحد الأهداف المحورية للمنظمة في البلاد. ويتمثل هدفٌ آخر في مساعدة المجتمعات المحلية على استخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل وأكثر استدامة.

ويتسم التدريب بأهمية حاسمة في مجمل هذا العمل، كما يحرص جهاد والخبراء الآخرون في المنظمة على أن يتمكن السكان الريفيون العائدون من مواصلة زراعة المنتجات الغذائية وإعالة أنفسهم وأسرهم.

ويقول "خلال سنوات الأزمة، انخفض عدد الفنيين المتمرّسين وعدد المزارعين أيضًا. فقد هاجر العديد منهم إلى خارج سوريا. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى التدريب والدعم الفني للجيل الجديد من المزارعين في سوريا".

وتمثل أحد المشاريع الذي شكّل مصدر رضا خاص لجهاد بمبادرة التعليم للجميع التي أطلقتها المنظمة والتي تقيم الحدائق بحيث يتعلّم التلامذة في المدرسة الابتدائية كيفية الاعتناء بالنباتات. فالتلامذة يتناولون ما ينتجونه، مع أن الهدف الرئيسي من المشروع هو هدف تثقيفي. وأُعجب جهاد بصورة خاصة بالتلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا، وعمل معهم بشكل وثيق لضمان أن يستفيدوا من النشاط قدر الإمكان.

وتمثل مشروع آخر بالعمل مع الأرامل لرفع دخلهن الأسري. وقد شمل إقامة وحدات لتجهيز ما ينتجنه من فاكهة وخضروات وحليب. ووفّرت المنظمة المعدات، مثل الطبّاخات، والبرّادات وآلات التعبئة، وساعدت في إقامة المتاجر التي يمكن أن تبيع فيها النساء مصنوعاتهن، بما في ذلك دبس الرمان ومربّى التين والمشمش، وعصائر الفاكهة ومنتجات الألبان. وقد كانت حماسة النساء الدائمة مصدر إلهام.

ويقول جهاد "سوف أواصل البحث عن الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لمساعدة المزارعين الريفيين على استعادة قدرتهم على إنتاج الأغذية لأنفسهم ولجيرانهم".

وجهاد يؤمن ببلاده وبقدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها. ويشرح قائلًا "أراد أولادي مغادرة البلاد. أقول لهم إنه يمكننا أن نكون أكثر قدرة على الصمود إن بقينا لإعادة بنائها. وأعتقد أن أولادي يمكنهم النجاح أيضًا في هذه البلاد. وأنا أدعمهم دائمًا للسير قدمًا. فالأمل موجود دومًا".