الجزائر وألمانيا تتفقان على تكثيف الحوار السياسي بينهما على جميع المستويات

اتفق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك على تكثيف الحوار السياسي البيني على جميع المستويات، وتعزيز تبادل الزيارات الثنائية بهدف زيادة تقارب وجهات النظر حول المواقف الجوهرية التي يتبناها البلدان.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها لعمامرة اليوم الإثنين، من نظيرته الألمانية أنالينا بربوك، وأوردتها وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وبحسب البيان، أعربت الوزيرة الألمانية، خلال المكالمة، عن تضامنها مع الجزائر عقب الحرائق، التي شهدتها بعض ولاياتها، وقدمت تعازيها الخالصة في ضحايا تلك الحرائق.

واستعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية، وبحثا آفاق تعزيزها بفضل الإرادة السياسية لدى قادة البلدين، واتفقا على إعطاء دفعة جديدة لآليات التعاون الثنائي، والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

كما تطرق وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا إلى قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات، وتعزيز تبادل الزيارات بهدف زيادة تقارب المواقف الجوهرية التي يتبناها البلدان.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على الاستفادة من الاستحقاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة من أجل الحفاظ على التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.