البحرين تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي نوفمبر المقبل

تستضيف مملكة البحرين، أول اجتماع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي يعقد خارج الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في 8 من نوفمبر للعام الجاري، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحريني الدكتور محمد إبراهيم العسيري، في تصريح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ، إنه تم دعوة الدول العربية الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي للحضور والمشاركة، وسيتم تخصيص منصة خاصة موحدة لجميع الدول الأعضاء من وكالات وهيئات فضاء لعرض إنجازاتهم ومشاريعهم الحالية والمستقبلية، كما ستشمل المنصة عرضًا لإنجازات ومشاريع المجموعة.

وأوضح أن عقد اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي في مملكة البحرين يعتبر خطوة مهمة في مسيرة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومساهمتها في إبراز اسم مملكة البحرين في قطاع الفضاء على المستويين العربي والدولي، كما أنه يعد فرصة ثمينة لقيادات قطاع الفضاء في الدول العربية الأعضاء لحضور معرض البحرين الدولي للطيران 2022 والذي يشارك فيه عدد من وكالات الفضاء العريقة وكبريات الشركات المتخصصة في صناعات الفضاء.

وأكد أن وجود منصة موحدة للدول الأعضاء ستفسح المجال للمشاركين في المعرض من مختلف دول العالم للاطلاع عن كثب على منجزات الدول العربية الأعضاء في المجموعة والتعرف على أبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية؛ الأمر الذي قد يسهم في بناء شراكات استراتيجية جديدة تخدم جهود تنمية قطاع الفضاء في الدول العربية.

وتضم المجموعة العربية للتعاون الفضائي حاليًا 14 دولة عربية، وتتولى دولة الإمارات رئاسة المجموعة وتستضيف أمانتها العامة، وقد عقدت جميع الاجتماعات السابقة للمجموعة باستضافة من قبل وكالة الإمارات للفضاء.

وتعد الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الممثل الرسمي لمملكة البحرين في عضوية المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وهي أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة، وقد أسهمت الهيئة في دعم جهود وكالة الإمارات للفضاء في كافة مراحل التحضير والإعداد والتأسيس للمجموعة، وتعد مساهمة البحرين في هذا الاجتماع داعمًا ومعززًا للعمل العربي المشترك من خلال تبني استضافة الاجتماع المقبل للمجموعة العربية للتعاون الفضائي وتقديمها لكافة سبل الدعم لإنجاح مشاركة الدول الأعضاء.