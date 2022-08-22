محافظ المنيا يناقش آلية دعم الفرص والمشروعات الاستثمارية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا صباح اليوم؛ لمناقشة وبحث الفرص والمشروعات الاستثمارية والمستقبلية بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة.



وأكد محافظ المنيا، حرصه الشديد على متابعة ملف الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين؛ لتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



واستمع محافظ المنيا، خلال الاجتماع، إلى مجموعة من المقترحات التي قدمها التنفيذيين والمعنيين بملف الاستثمار لعدد من المشروعات الاستثمارية والتي لها عائد تنموي ونسب تشغيل مرتفعة.