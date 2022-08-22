تضامن النواب: حقوق المسنين على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد الثالث

باخوم: عقد جلسات حوار مجتمعى حول «الأحوال الشخصية» فور وصوله للبرلمان



أكدت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون «حقوق المسنين» سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا خلال دور الانعقاد الثانى أثناء مناقشته مع الحكومة والجهات المعنية به وسيتم استكماله للانتهاء منه.

وقالت باخوم، لـ«الشروق»، إن الحكومة حرصت على إعداد قانون متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن القانون شمل ضمانات واسعة لكبار السن صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

كما توقعت باخوم، مناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد الثالث وسيكون من ضمن الأولويات، موضحة أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإعداد قانون؛ لأنه يعلم حجم المشكلات الأسرية التى حدثت أخيرا ومازالت مما أدى إلى انهيار كثير من الأسر المصرية.

وذكرت النائبة، أن وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية سيساعد على استقرار الأسرة من شأنه الحفاظ على استقرار المجتمع ككل، لأن استقرار الأسرة جزء رئيسى من أجل استقرار المجتمع، بجانب المساهمة فى حل القضايا الشائكة المتعلقة بالرؤية والحضانة وغيرها والحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال وحماية الأسر.

وشددت النائبة، على أن البرلمان حريص على عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون الجديد حال وصوله لسماع جميع وجهات النظر، وإخراج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة.

من ناحيته، قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون حقوق المسنين، واستغرق مساحة كبيرة من المناقشات داخل اللجنة بحضور ممثلين عن الحكومة، مضيفا أنه من القوانين الهامة والمكملة للدستور، وسوف يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث المقبل بعد عرضه على الجلسة العامة.

وأوضح عبدالقوى، وهو أيضا عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التى ننتظرها وحتى الآن لم يعد قانون بشأنها، ونأمل أن يتم التقدم به خلال دور الانعقاد المقبل نظرا لأنه سوف يساهم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.

وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيكون ضمن مناقشات محاور الحوار الوطنى، وهو ضمن المحور المجتمعى ويتم الآن بحثه خلال اللقاءات التحضيرية لمجلس أمناء الحوار لطرحه أثناء بدء المناقشات رسميا.