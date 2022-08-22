كوريا الجنوبية والصين تحتفلان بالذكرى الـ30 للعلاقات الثنائية وسط صراعات توازن دولية

تحتفل كوريا الجنوبية والصين بالذكرى السنوية الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية خلال هذا الأسبوع، والتي تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس الكوري يون سيوك-يول، عملية توازن دقيقة بين الولايات المتحدة والصين وسط تنافس شديد بين القوتين الرئيسيتين.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الإثنين، إن "الاحتفال بالذكرى يعد إظهارا واضحا لالتزام البلدين بالحفاظ على العلاقات الوثيفة بينهما".

ومن المقرر أن تستضيف السفارة الصينية بكوريا اليوم حفل استقبال للاحتفال بالذكرى السنوية، بحضور رئيس الجمعية الوطنية كيم جين-بيو، ووزير الوحدة الكوري كوون يونج-سيه، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.