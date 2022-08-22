 بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية - بوابة الشروق
الإثنين 22 أغسطس 2022 2:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 2:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 2:16 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن بلاده دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية.

وقال بوتين بمناسبة يوم العلم الروسي، "إن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال الرئيس الروسي، "يرمز العلم الوطني إلى إيماننا بقيمنا التقليدية التي لن نتخلى عنها أبدا - الحقيقة والعدالة والتضامن والرحمة واحترام تاريخ روسيا المستمر منذ قرون، وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم التي تلهمنا لرعاية والدفاع عن وطننا وعدم السماح بأي هيمنة أو إملاءات أجنبية أبدًا. لقد أصبحت الرغبة في العيش وفقًا لإرادتنا واختيار طريقنا واتباعه جزءًا من الشفرة الجينية لشعبنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك