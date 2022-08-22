بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن بلاده دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية.

وقال بوتين بمناسبة يوم العلم الروسي، "إن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الروسي، "يرمز العلم الوطني إلى إيماننا بقيمنا التقليدية التي لن نتخلى عنها أبدا - الحقيقة والعدالة والتضامن والرحمة واحترام تاريخ روسيا المستمر منذ قرون، وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم التي تلهمنا لرعاية والدفاع عن وطننا وعدم السماح بأي هيمنة أو إملاءات أجنبية أبدًا. لقد أصبحت الرغبة في العيش وفقًا لإرادتنا واختيار طريقنا واتباعه جزءًا من الشفرة الجينية لشعبنا".