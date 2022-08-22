الأرصاد الجوية التايلاندية تحذر من أمطار غزيرة واسعة النطاق حتى السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد، لتستمر حتى يوم السبت، فيما يشهد 12 إقليما فيضانات بالفعل.

وذكر موقع "بانكوك بوست" الإلكتروني المحلي، أن مدير عام هيئة الأرصاد الجوية، شومباري شومبورات، قالت إن منخفض الرياح الموسمية في الشمال، وفي لاوس العليا، والرياح الموسمية الجنوبية الغربية فوق بحر أندامان، وخليج تايلاند سوف يجلب أمطارا غزيرة إلى شمال وشرق وغرب ساحل الجنوب اليوم الإثنين.

واعتبارا من الثلاثاء إلى السبت، سوف تدخل منطقة منخفض جوي في فيتنام العليا حوض الرياح الموسمية فوق الشمال، والشمال الشرقي، والسهل الأوسط العلوي. وهذا سوف يتسبب في أمطار غزيرة عبر البلاد.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف منها إنه جرى تسجيل فيضانات بالفعل في 339 قرية وفي أجزاء من 12 إقليما.