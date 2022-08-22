أول اجتماع لحماس والجهاد بعد جولة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة

عقدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا لأول مرة منذ جولة العدوان الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاجتماع حضره عدد من أعضاء القيادة السياسية لحركتي حماس والجهاد وقادة كتائب القسام وسرايا القدس والقادة الأمنيين من الحركتين .

وأوضحت المصادر أن الاجتماع بحث العديد من القضايا المركزية على الصعيد الفلسطيني وسبل تطوير وتصعيد "مقاومة" إسرائيل وسط "تفاهمات إيجابية" بشأن التنسيق المشترك.

كان 49 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الخامس من الشهر الجاري واستمرت ثلاثة أيام قبل أن تنتهي بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وتوسطت مصر في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف اعتداءاته على الفلسطينيين.

من جهته، أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد خلال مؤتمر نظمته الفصائل في غزة، على "ضرورة الاستمرار في مقاومة الاحتلال وعلى رأسها المقاومة المسلحة لأننا نواجه عدوا (إسرائيل) لا يفهم إلا لغة القوة".

وقال المدلل إن "المعارك مفتوحة مع الاحتلال والإعداد والتجهيز لن يتوقف للتحضير لمعركة التحرير الفاصلة"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني يحتضن المقاومة ولن نسمح أن يكون سلاحنا محل نقاش أو جدال".