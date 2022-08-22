نجاح برنامج توفير الطاقة في إسبانيا لكن هناك عقبات تلوح في الأفق

تثبت خطة توفير الطاقة التي استحدثتها إسبانيا استجابة للحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من حدوث أزمة في الطاقة، فعاليتها ، لكن المعارضة السياسية قد تقف حجر عثرة أمامها.

فقد انخفض استهلاك الكهرباء في الأسبوع الماضي بنسبة 6ر8 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما ذكرته قناة أر تي في ئي الحكومية . ومقارنة بالأسبوع السابق بلغ الانخفاض نحو 5ر9 %.

ونقلت القناة عن متحدث باسم الحكومة قوله إن التوفير الكبير في الطاقة كان "بسبب زيادة الوعي الاجتماعي وحسن تنفيذ الإجراءات".

وستظل الاجراءات التي وضعتها حكومة الأقلية اليسارية سارية المفعول حتى أول نوفمبر 2023. ولكن يتعين موافقة البرلمان على الخطة يوم الخميس المقبل ، واعتبارا من اليوم الاثنين لا تعد النتيجة مؤكدة.

فقد وعدت المعارضة المحافظة بالتصويت ضد الإجراءات ما لم يتم إجراء عدة تعديلات.

وتعد السياسيات الأخيرة لتوفير الطاقة جزءا من الالتزام بخطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تم وضعها استجابة لـ "الوضع الحرج" الحالي. وفي بادئ الأمر عارضت مدريد الخطة مثل دول أخرى بالاتحاد ، لكنها في نهاية المطاف وافقت عليها بعد بعض الحلول الوسط.