الجزائر تسجل ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، انخفاضا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع ٧٢ إصابة جديدة، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٩ ألفا و٨٠٥ حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٤٠٨ أشخاص، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.