الرئيس التونسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، بقصر قرطاج، وفدًا من الكونجرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن سعيد استهل اللقاء بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين، موضحًا العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وذكّر الرئيس التونسي بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها.

وأشار سعيد، في هذا السياق، إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلًا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء وسيعبر عنها في الانتخابات القادمة.

وقال "إن الذي يتأسف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدًا منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العامة"، مشددًا على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد دعمها.



