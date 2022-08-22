محافظ قنا يوجه بسرعة تقنين أوضاع الكنائس ومراجعة منظومة الحماية المدنية

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للمراجعة الدورية لمنظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير مخارج آمنة للطوارئ وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمباني الملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد هاني الاتربي مدير الحماية المدنية والمهندس وليد أبو العباس مدير ادارة التخطيط العمراني ومسئولي الكنائس بقنا، وعدد من رؤساء المدن ومديري الادارات الهندسية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، والتي صدر لها قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، والتي تتعلق بترميم بعض الكنائس، وإعادة بناءها، واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها ، بالإضافة إلى إنهاء اجراءات التقنين بعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية و تراخيص الكنائس .

كما شدد الداودي، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وكذا التواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

ووجه باستمرار عمل اللجنة العامة المشكلة برئاسته في عرض ورصد التوصيات والقرارات والنتائج شهريا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.