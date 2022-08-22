الفايننشال تايمز: دبي تتطلع إلى إحياء مشاريع رفاهية من أجل موجة من الوافدين الأثرياء

ويقول أحد رجال الأعمال في دبي "اشتريت بخصم، لكنني لا أريد البيع، أريد الفيلا التي اشتريتها".

"أنجح امرأة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا"

وننتقل إلى مقال رأي لبورزو دراغاهي المراسل الدولي للإندبندنت، بعنوان "امرأة قوية تتحدى الرئيس أردوغان، فهل يمكنها تشكيل مستقبل تركيا"؟

ويقول الكاتب إنه ربما تكون ميرال أكشينار، زعيمة حزب "إيي" المعارض، المحاضرة الجامعية السابقة البالغة من العمر 66 عاما، "أنجح امرأة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا. وإذا كان الاقتراع دقيقا إلى حد ما، فإن حزب 'إيي' الذي أسسته أصبح سريعا أحد أهم اللاعبين في البلاد قبل انتخابات 2023 التي ستحدد مستقبل البلاد".

ويضيف "لقد تضاعف دعم إيي ثلاث مرات منذ تأسيسه قبل أقل من خمس سنوات، ليثبت نفسه كثالث أكبر تجمع سياسي في البلاد".

ووفقا لـ "يوروب إليكتس"، يتلقى الحزب دعما من نحو 16% من الناخبين. وفي بعض استطلاعات الرأي، يقترب حتى من التكافؤ مع حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي من يسار الوسط، وهو ثاني أكثر الأحزاب شعبية في البلاد بعد حزب العدالة والتنمية المهيمن بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب سونر كاغابتاي، المتخصص في شؤون تركيا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "إن إيي الكتلة السياسية الوحيدة التي توسع قاعدتها باستمرار. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الحركة تقودها امرأة، في الوقت الذي يحاول فيه أردوغان تعزيز النزعة المحافظة الثقافية".

ويذكر الكاتب "في الأشهر الأخيرة، شرعت أكشينار في جولات استماع مشهورة في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد. التقت في وقت سابق من هذا الشهر بعاملين في مجال الرعاية الصحية من الشباب، وكثير منهم يتوقون إلى الهجرة إلى الخارج لأنهم يتقاضون القليل من الأجر على الرغم من عبء العمل الثقيل، ويجدون أنفسهم متعبين ومرهقين وفي ضائقة مالية".

ويشرح دراغاهي "انفصلت أكشينار عن حزب الحركة القومية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، بعد أن قرر زعيمه أن يلقى نصيبه مع أردوغان لدعم تحول التركيبة السياسية التركية، من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ينتصر 'إيي' الآن بانتظام على حزب الحركة القومية في الاقتراع".

ويستشهد الكاتب بمقال العالم السياسي محمد يجين الذي ورد فيه "في عصر القومية المتصاعدة في تركيا، اتبع الحزب أجندة قومية (متطرفة) لا لبس فيها.. لقد أتاح هذا له الفرصة لاقتطاع مساحة سياسية باعتباره الحزب الأكثر قومية".

"قد ينجذب إليها (أكشينار) مؤيدو حزب العدالة والتنمية المحبطون الذين تعهدوا بعدم التصويت أبدا لحزب الشعب الجمهوري بسبب ماضيه المناهض للإسلاميين، مدركين أنها تقدم بديلا يمين الوسط للآلة السياسية القوية التي أنشأها أردوغان".

لكن "النزعة القومية المعلنة لأكشينار تنفر الناخبين الأكراد الذين غالبا ما يكونون مفتاحا لنجاح المعارضة في الانتخابات. لكنها حاولت تخفيف موقفها من الصدع العرقي الرئيسي في تركيا. لقد جمعت فريقا رائعا من المستشارين الأذكياء من بينهم قدامى المحاربين في حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري"، يضيف الكاتب.