مدارس الفلبين تفتح أبوابها بعد إغلاق استمر أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا

فتحت المدارس في الفلبين أبوابها مجددا أمام ملايين الأطفال، بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يعد إعادة فتح المؤسسات التعليمية للكثيرين علامة على التعافي منذ بداية الجائحة.



وذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية اليوم الاثنين، أن شرطة العاصمة مانيلا تنشر 500 شرطي لتأمين بدء العام الدراسي الجديد.



وقال المتحدث باسم شرطة المدينة فيليب إينيس، إن الشرطة مستعدة لتأمين 250 مدرسة حكومية وخاصة في المدينة.



جدير بالذكر أن الفلبين هي واحدة من أحدث الدول في العالم التي تستأنف الدراسة بدوام كامل وحضوريا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد.



وكثفت الحكومة في الفلبين، قبل إعادة فتح المدارس، حملة التطعيم ضد "كورونا"، وقالت إنها ستجعل وسائل النقل العام مجانية لجميع الطلاب حتى نهاية العام الدراسي.