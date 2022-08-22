الإسكان: كل شرائح المجتمع يمكنها العيش في مدينة العلمين الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن كل شرائح المجتمع يمكنها أن تعيش في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الاثنين، أن أول طرح تم في المدينة كان وحدات إسكان اجتماعي وسكن مصر، وهو أقل تكلفة ومتاح لفئات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى إنشاء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، والإسكان الفاخر، والأبراج الشاطئية.

ولفت إلى أن المدينة يمكن أن تستقبل السياح على مدار عشرة أشهر من العام، بسبب طقسها المميز.

وأكد ضمان استدامة الخدمات، حيث تم البدء بمشروعات التعليم، تتجلى في إنشاء جامعتين هما الجامعة الأهلية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي، والأكاديمية العربية.