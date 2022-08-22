عضو بمجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني تشريد المواطنين

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني تشريد المواطنين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك من يستغل هذا الأمر للإدعاء بأن هناك محاولة للتعدي على الأحكام الدستورية ومن ثم طرد المواطنين من البيوت، وهو أمر غير صحيح.

وتابع: "فلسفة ما طُلب هو تعديل التوازن بين المالم والمستأجر، ونحن قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال".

وأشار إلى إجراء مناقشات في هذا الشأن وعقد حوار مجتمعي، تضمن الاستماع إلى طرفي هذه المعادلة، مؤكدا أن الصورة أصبحت واضحة ومتكاملة.

وأكمل: "هناك حالة من الضرر على أحد طرفي هذه المعادلة، تتمثل في قيمة إيجارية بسيطة مقابل إيجارات مرتفعة حاليا، كما أن هناك شققا سكنية مغلقة، وهناك من غير النوع من سكني إلى تجاري".