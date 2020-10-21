كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي، في الوقت الذي تبقي فيه السلطات على حذرها تجاه المتحور أوميكرون شديد العدوى خلال موسم العطلة الصيفية.

وسجلت كوريا الجنوبية 59 ألفا و46 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 406 حالات إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و 299 ألفا و 377 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت الوكالة عن تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و 109وفيات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.