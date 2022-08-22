وزير الخزانة الأمريكي السابق يطالب بسياسات نقدية مؤلمة للسيطرة على التضخم

دعا لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق اليوم الاثنين مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى إرسال رسالة واضحة تؤكد الحاجة إلى فرض سياسة نقدية "تقييدية" تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بهدف خفض معدل التضخم القياسي الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سامرز قوله في مقابلة مع برنامج "أسبوع وول ستريت" على شاشة تلفزيون بلومبرج القول "أسوأ مخاوف هي أن يستمر مجلس الاحتياط في الإشارة إلى قدرته على خفض معدل التضخم مع استمرار معدل البطالة المنخفض ونمو الاقتصاد القوي".

وقال الوزير السابق والأستاذ في جامعة هارفارد إن أي تحرك لاستمرار تأكيد إمكانية التغلب على معدل التضخم دون إجراءات مؤلمة سيترك الناس "تشك بشدة فيما هو قادم"، ويمكن أن يؤدي إلى "ضرر أكبر" بمصداقية مجلس الاحتياط الاتحادي.

وينتقد سامرز مجلس الاحتياط باستمرار بسبب توقعات المجلس بأن معدل البطالة سيرتفع إلى 1ر4% عام 2024، قائلا إن الولايات المتحدة تحتاج إلى وصول معدل البطالة إلى 5% مقابل 5ر3% خلال الشهر الماضي حتى يمكن أن يتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في البلاد.

كما أشار إلى اعتراضه على تقييم جيرمي باول رئيس مجلس الاحتياط الذي يرى ان سياسة سعر الفائدة الذي يتراوح حاليا بين 25ر2% و5ر2% هي تقريبا "فائدة محايدة"، حيث لا تكبح التضخم ولا ترفعه.

ومع ارتفاع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع، تسارع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 1ر9% في حزيران/يونيو الماضي ، في أكبر زيادة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981.