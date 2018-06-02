رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022- 2023 بالخطوات

ارتفعت المعدلات البحثية عن رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022- 2023، من قبل الطلبة والطالبات حتى يتمكنوا من ملء رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حسبما تم الإعلان عنه.

وتبدأ مرحلة تسجيل رغبات جامعة الأزهر يوم الأحد الموافق 21 أغسطس على أن تستمر لمدة 5 أيام، وبذلك يكون آخر الأيام التي يمكن للطالب التسجيل بها أو تعديل الرغبات التي دونها يوم الخميس الموافق 25 من الشهر ذاته.

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022- 2023

هذا وكان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، قد أكد أن تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر سيتم إلكترونيًا للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول بجميع الأقسام علمي، أدبي والشعبة الإسلامية بجامعة الأزهر.

ويمكن للطلاب كتابة رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أينما كان، وذلك من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه من قبل الأزهر فقط عليك الضغط هنـــــــــــــا.



كما تستطيع الذهاب إلى مواقع التنسيق الإلكتروني بكليات جامعة الأزهر وفروعها المختلفة، إذا كان يصعب عليك أمر التسجيل عبر الانترنت.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022

يستلزم على الطالب اتباع خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2022 التي نتطرق إليها في النقاط التالية:

- الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية

- اختيار مرحلة تنسيق الثانوية الأزهرية

- اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية

-إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- إدخال الرقم السري المدون على الشهادة

- إدخال كود التاكيد الموجود

- اختيار الكليات التى ترغب في الالتحاق بها وترتيبها على حسب رغبتك

- طباعة الرغبات ان أردت وتوفر لك جهاز طباعة أساسي للحصول على نسخة منها.