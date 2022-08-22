 محافظ كفر الشيخ: إقامة مول على مساحة 11 فدانا يوفر 10 آلاف فرصة عمل - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: إقامة مول على مساحة 11 فدانا يوفر 10 آلاف فرصة عمل

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 11:54 ص

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إقامة منطقة لوجستية تضم مول كبير، على مساحة 11 فدانا و20 قيراطا، بمدينة كفر الشيخ، أمام بوابة الجامعة الرئيسية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، طرح المنطقة الوجستية، بالشراكة مع وزارة التموين، لإنشاء مول تجاري بمحافظة كفر الشيخ، ورست على إحدى الشركات، ذاكرا أن المنطقة ستوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفر كل الخدمات التي يحتاجها أهالي كفر الشيخ التي تغنيهم عن الذهاب للمحافظات المجاورة، وترفع من قيمة المنطقة المحيطة بشكل كبير، ما يضاعف القيمة الاستثمارية والعوائد المستقبلية.


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