يشارك المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، في اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي، المنعقد بالقاهرة، والذي يمتد على مدى يومين.

وأوضح المجلس الشعبي الجزائري، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيكون ممثلا، في هذا الاجتماع، من خلال النائب يوسف رحمانية، الذي يتولى أيضا رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

يذكر أن البرلمان العربي هو الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، وتم إنشاؤه بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر بتاريخ 23 مارس 2005.