المتحف القبطي ينظم محاضرتين لطلبة وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي

استمرارا لفعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي، نظم المتحف القبطي، أمس، محاضرتين، الأولى بعنوان «مدخل للفنون والعمارة القبطية»، ألقتها هند صلاح الدين مدرس القبطيات بكلية الآثار جامعة القاهرة.

أما المحاضرة الثانية بعنوان «صفحات في تاريخ المتحف القبطي»، ألقتها هيام رشدي أمين أثاري ومسؤول القسم العلمي بالمتحف القبطي.

كما استمرت فعاليات الأسبوع الثاني من التدريب الصيفي للمرحلة الثانية الخاص بطلبة كليات الآثار وكلية الآداب قسم التاريخ والإرشاد السياحي، أمس الأحد، حيث قام الطلبة بشرح قاعات المتحف، بعدما تلقوا الشرح من أمناء المتحف خلال الأيام السابقة.

وتمت الأنشطة تحت الإشراف المباشر لقسم التسويق بمتحف جاير أندرسون.