تسجيل 360 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين ، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 360 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 232 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1464 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الأحد، من بينهم 535 في هينان و 494 في منطقة التبت ذاتية الحكم.

وقالت اللجنة إن 293 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 226 ألفا و 42 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات

في البر الرئيسى للصين عند 5226.