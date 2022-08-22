يرى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن درع الدوري جاء بعدما تم توفير الهدوء للجهاز الفني بقيادة جيسفالدو فيريرا.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «مبروك الدوري للزمالك الذي استحقه عن جدارة ونتمنى أن يكون بداية لعودة البطولات في الفترة المقبلة».

وأضاف: «في رأيي أن أنجح صفقة للزمالك هي التعاقد مع فيريرا الذي جاء في ظروف صعبة للغاية عدم وجود قيد ولاعبين على وشك الرحيل».

وأكمل: «لذلك هو دوري استثنائي وصعب للغاية، يحسب لمجلس الإدارة والجهاز الفني».

وأتم: «الزمالك يقدم أمتع كرة في مصر في الوقت الحالي».