الهند تسجل 9 آلاف و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 9 آلاف و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و348 ألفا و960 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و368 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 97 ألفا و648 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و723 ألفا و944 شخصا، وذلك بعدما تعافى 11 ألفا و726 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.