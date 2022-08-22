احتجاز 7 من مشجعي الإسماعيلي بعد الاعتداء على حافلة جمهور الأهلي

احتجزت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، 7 أشخاص من جماهير النادي الإسماعيلي، لاتهامهم بإلقاء الحجارة على أتوبيس جماهير النادي الأهلي، وذلك أثناء توجهم إلى الاستاد، وقبل موعد مباراة الفريقين في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

وتعرضت حافلة مشجعي جماهير الأهلي لاعتداءات من جانب جماهير الإسماعيلي قبل مباراة الفريقين المقرر إقامتها ببرج العرب، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي في الساعة التاسعة مساء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الفيديوهات لاعتداء جماهير الإسماعيلي على مشجعي الأهلي، وهو الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج الحافلة بعد التراشق بالحجارة.