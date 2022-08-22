زيلينسكي يحذر من إجراء محاكمات شكلية لأسرى أوكرانيين لدى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا إذا ما أجرت موسكو محاكمات شكلية لأسرى أوكرانيين محتجزين لديها.

وجاء تصريح زيلينسكي الليلة الماضية تعليقا على تقارير بأنه يجري التخطيط لمحاكمة من هذا القبيل في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا وانفصاليون مدعومون منها.

وقال زيلينسكي: "إذا حدثت هذه المحاكمة الشكلية الخسيسة.. التي تنتهك جميع الاتفاقات وكل القواعد الدولية.. فسيكون هذا هو الخط الذي يستحيل بعده إجراء أي مفاوضات. ستقطع روسيا الطريق بينها وبين أي مفاوضات.. ولن يكون هناك المزيد من المحادثات".

في غضون ذلك، أشار تقرير استخباراتي بريطاني إلى أنه مع اقتراب الحرب من إتمام ستة أشهر، فإن روسيا تجد صعوبة في تحفيز القوات الموالية لها من المناطق الانفصالية في أوكرانيا.

وجاء في التقرير الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية: "قد يلجأ القادة إلى حوافز مالية مباشرة"، مضيفا أنه يُنظر إلى بعض الوحدات القتالية على أنها غير جديرة بالثقة في العمليات الهجومية.