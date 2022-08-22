تقرير: تراجع صيد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا



كشف تقرير جديد اليوم الاثنين عن تراجع صيد حيوانات وحيد القرن الأفريقي والبيع غير القانوني لقرونها في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود وعمليات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة كورونا (كوفيد-19)



وأظهرت وثيقة من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وهو منظمة تراقب التجارة غير القانونية في النباتات والحيوانات، أن عام 2015 وهو أكثر الأعوام التي شهدت عمليات صيد غير قانونية لوحيد القرن، حيث شهد صيد 3ر5% من حيوانات وحيد القرن، مقارنة بـ3ر2% في عام 2021 .



وقال سام فيريرا، المسؤول العلمي بالمجموعة المتخصصة في وحيد القرن الأفريقي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إن "التراجع الإجمالي في صيد حيوانات وحيد القرن مشجع.. ومن أجل دعم زيادة أعداد وحيد القرن، من الضروري الاستمرار في الإدارة النشطة للحيوانات والأنشطة المناهضة للصيد غير القانوني لكل الأنواع الفرعية عبر الدول المختلفة بالمنطقة".