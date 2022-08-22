يبحث الكثير من الطلاب عن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 وكيفية الحصول عليها، للتعرف على مدى إمكانية التعديل في المجموع النهائي الذي يترتب عليه الكلية والجامعة التي سيلتحق بها الطالب، حيث يأمل العديد من الطلاب تحسين النتيجة والحصول على درجات تساندهم في تنسيق الجامعات لهذا العام الدراسي الجديد 2022-2023.

هذا وكانت مرحلة التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2022، قد انتهت ليتم البدء في فحص الأوراق الخاصة بكل طالب والتأكد من أحقية الدرجات التى حصل عليها من عدمه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه تم البدء في فحص التظلمات المُقدمة من الطلبة والطالبات يوم السبت الماضي 20 أغسطس، حتى يستطيع الطلاب الوصول إلى النتيجة بعد مطالعتها بدقة وتمعن.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

هذا ومن المقرر أن تُعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب.

وحسبما أشارت وزارة التربية والتعليم، فلن تظهر نتيجة التظلمات لجميع الطلبة والطالبات في موعد محدد كما يعتقد البعض، وإنما يكون لكل طالب من الطلاب ميعاد خاص بهم يمكنهم معرفة النتيجة من خلاله، حيث يتم إخبار الطالب بالتعديل إن وجد واسترداد الرسوم الإلكترونية التي تم دفعها مقابل الطعن على نتيجة مادة أو أكثر.

كيفية الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا بطلبات تظلمات على عدد من المواد التي يشككون في نتيجتها بمتابعة موقع الوزارة الإلكتروني يوميًا، حتى يتمكن الطالب من معرفة موعد ومكان الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به وترك ملاحظاته.

رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

كما أشارت الوزارة، إلى أن الطالب يستطيع الحصول على ميعاد ومكان الاطلاع على نتيجة التظلم يدويًا من خلال الرابط الموضح أمامك، ليس عليك سوى الضغط هنــــــــــــــا.



