إعادة تشغيل خط للسكة الحديد بين أوكرانيا ومولدوفا لتفادي الهجمات الروسية

أعادت أوكرانيا ومولدوفا اليوم الاثنين فتح خط للسكة الحديد كان غير مستخدم منذ زمن طويل ، وذلك لتوفير منفذ لتصدير السلع من رقعة من الأراضي أقصى غرب أوكرانيا انعزلت عن بقية البلاد بسبب القصف الروسي في الشهور الستة الأخيرة.

ويقع هذا الجزء الصغير بمنطقة أوديسا على الجنوب من مولدوفا وصار معزولا إلى حد كبير عن بقية أوكرانيا بالقرب من مصب نهر دنيستر.

وقال وزير البنية التحتية أوليكساندر كوبراكوف " إن تجديد هذا الخط صار مسألة حياة وموت في ضوء الهجمات الروسية المنتظمة على الجسر عبر مصب نهر دنيستر".

ويمتد خط السكة الحديد الفردي لمسافة 22 كيلو مترا من باساربيسكا في مولدوفا إلى بيريزني في أوكرانيا. وقبل التجديد لم يكن مستخدما منذ عام 1999.

وجرى إغلاق أغلب الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ الغزو الروسي قبل ستة أشهر ، مما زاد من أهمية المرور من موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب.

لكن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة ،أدى إلى استئناف قدر من الملاحة بالبحر الأسود.