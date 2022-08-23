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وليد صلاح: الدوري على الورق كان بعيدا عن الزمالك

محمد جلال
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:02 ص

هنأ وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك السابق، فريقه بعد فوزه ببطولة الدوري العام للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الزمالك نجح في تحقيق إنجاز جديد له هذا العام وتحقيق البطولة المحلية موسمين متتاليين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى البلد»، أن الدوري هذا العام كان بعيدا عن نادي الزمالك بالورقة والقلم لكن بالجهد والعمل نجح الفريق في تحقيق البطولة، لافتا إلى أهمية الاستقرار الذي تم توفيره من قبل الإدارة للاعبين خلال الفترات الماضية ساهم في تحقيق البطولة.

وأشار لاعب الزمالك الأسبق، إلى أن الزمالك نجح في تخطي أزمة القيد في بدايات الموسم، واستفاد من مجموعة اللاعبين الناشئين والتتويج باللقب المحلي، موضحا أن الزمالك يملك مدربا كبيرا وله العديد من الخبرات ونجح في إدارة العديد من المباريات الصعبة هذا الموسم منها مباريات الأهلي سواء في الدوري أو الكأس.


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