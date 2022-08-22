رصد حالتي غش باستخدام المحمول في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 5484 طالبا وطالبة بالدور الثاني للثانوية العامة شعبة علمي رياضة أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، وفق نظام البابل شيت بأسئلة اختيار من متعدد.



وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وقامت غرفة العمليات المركزية -قبل بدء الامتحان- بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، ورصدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة حالتي غش باستخدام جهازي هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.